「服、どこで買うか問題」→【niko and ...】がいいかも！ 周りから褒められそう♡「夏トップス」

季節が進むたびに服を新調したくなるけど、どこで買ったらいいのか最近わからなくなった……。そんな悩みを抱える大人世代は、【niko and ...（ニコアンド）】に注目してみて。シンプルすぎず、ほどよく力の抜けた絶妙なデザインのアイテムが揃い、普段のコーデをさりげなくアップデートしてくれそう。今回紹介するのは、繊細な刺繍があしらわれた半袖シャツ。スタッフさんのお手本コーデとともに、周りから褒められそうな「夏トップス」の魅力を紹介します。

ボタニカル刺繍が映える主役級シャツ

【niko and ...】「ボタニカルリワークシャツ」\6,600（税込）

さらっと羽織るだけでコーデの印象をアップデートしてくれそうな刺繍シャツ。繊細な花モチーフと幾何学柄を組み合わせた「贅沢なボタニカル刺繍」（公式サイトより）がフロントに施され、シンプルコーデのアクセントになってくれます。カーキのジャンパースカートに合わせた着こなしは、ナチュラルさとワーク感のバランスが絶妙で、大人のカジュアルスタイルにぴったり。