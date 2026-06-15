【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントはコーディネート
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、空間のカウント、定番の調味料、そしてアクティブな服装という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
し□□う
こくも□□
ぱん□□たいる
ヒント：宿を選ぶときに気になる部屋の合計。お米や麦を原料に作られる、お料理に酸っぱさを加える液体。そして、下半身にズボンを合わせた活動的な服装を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「つす」を入れると、次のようになります。
しつすう（室数）
こくもつす（穀物酢）
ぱんつすたいる（パンツスタイル）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、宿泊施設のカウントから、伝統的な調味料、さらにはマニッシュな装いまでを網羅しました。共通する「つす」という響きが、建物のキャパシティ、豊かな食文化、現代のファッションスタイルを理知的なリズムで結びつけています。言葉が持つ知的なつながりを楽しんでいただけたら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、空間のカウント、定番の調味料、そしてアクティブな服装という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
し□□う
こくも□□
ぱん□□たいる
ヒント：宿を選ぶときに気になる部屋の合計。お米や麦を原料に作られる、お料理に酸っぱさを加える液体。そして、下半身にズボンを合わせた活動的な服装を思い浮かべてみてください。
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正解：つす正解は「つす」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「つす」を入れると、次のようになります。
しつすう（室数）
こくもつす（穀物酢）
ぱんつすたいる（パンツスタイル）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、宿泊施設のカウントから、伝統的な調味料、さらにはマニッシュな装いまでを網羅しました。共通する「つす」という響きが、建物のキャパシティ、豊かな食文化、現代のファッションスタイルを理知的なリズムで結びつけています。言葉が持つ知的なつながりを楽しんでいただけたら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)