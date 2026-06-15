2002年に子役として活動をスタートした俳優の森迫永依（28）が投稿した休日ショットに、さまざまな反響が寄せられている。

【映像】子役から活躍している森迫永依の最新ショット（複数カット）

2005年に日本テレビ系列で放送されたドラマ「野ブタ。をプロデュース」でヒロインを演じた元俳優・堀北真希の幼少期役や、2006年には実写版ドラマ「ちびまる子ちゃん」で主役のまる子役を演じるなど、子役時代から活躍してきた森迫。現在28歳となった今も、ドラマや舞台など幅広いジャンルで活動している。

“休日”最新ショットに反響

Instagramでは、舞台出演時の自撮りオフショットや旅先でのプライベートショットなど、飾らない姿を披露。14日の投稿では、「休日に愛犬ぽぽちゃんとドライブ」とつづり、ほほえましい愛犬との2ショットやスイーツを前にほほえむ様子など、自然体な姿の数々を公開した。

ファンからは、「めちゃくちゃ可愛い！」「最高かよ〜！癒やし！」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）