2児の母・青木裕子、工夫が詰まった冷やしラーメン弁当公開「斬新で良い」「汁がこぼれない工夫が素敵」の声
【モデルプレス＝2026/06/15】フリーアナウンサーの青木裕子が6月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。個性的な手作り弁当を公開した。
【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「絶対に喜ばれる弁当」
青木は「お弁当」「冷やしラーメン」とつづり、手作り弁当の写真を投稿。弁当箱にはたっぷりの麺、ほうれん草、にんじん、肉が彩り良く詰められている。スープはボトル容器に小分けされており、食べる直前にかけられるように工夫されている。
さらに、別の容器には、ゴマのおにぎり、シソのおにぎり、梅干し、ゆで卵を詰め、ボリュームのある弁当に。「私が冷やし麺にしよう！と思う日は決まって気温が低いのは何故」と、ユーモアを交えてコメントしている。
この投稿に、ファンからは「冷やしラーメン弁当、斬新で良い」「気温低くても美味しいからOK」「彩りが綺麗」「絶対に喜ばれる弁当」「おにぎり付きなの嬉しい」「汁がこぼれない工夫が素敵」といった声が寄せられている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「絶対に喜ばれる弁当」
◆青木裕子、冷やしラーメン弁当公開
青木は「お弁当」「冷やしラーメン」とつづり、手作り弁当の写真を投稿。弁当箱にはたっぷりの麺、ほうれん草、にんじん、肉が彩り良く詰められている。スープはボトル容器に小分けされており、食べる直前にかけられるように工夫されている。
◆青木裕子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「冷やしラーメン弁当、斬新で良い」「気温低くても美味しいからOK」「彩りが綺麗」「絶対に喜ばれる弁当」「おにぎり付きなの嬉しい」「汁がこぼれない工夫が素敵」といった声が寄せられている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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