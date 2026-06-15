【ダイソーのスマホスタンド】が想像以上！「110円とは思えない」「置くだけで音が前に広がる」

スマホで動画を見たり音楽を流したりする時、「ちょうどいい置き場所がほしい……」と思うこと、ありませんか？ 今回見つけた【ダイソー】の「スマートフォンスタンド」は、シンプルながらちょっとユニークな形が印象的。実際に使ってみると、音楽を聴く時間のお供にぴったりで、動画視聴や“ながら使い” にもかなり便利でした！

生活感が出にくいマットなホワイトが◎

【ダイソー】「スマートフォンスタンド」\110（税込）

丸みを帯びながら広がるようなフォルムが特徴的。音を広げやすくする構造になっていて、シンプルながらしっかり工夫が詰まっています。マットなホワイトカラーで、インテリアの雰囲気を邪魔しにくいのも魅力でした。

縦置きで音の広がりを実感！

実際にスマホを置いて音楽を流してみると、音が前に広がるような感覚がありびっくり！ 特に縦置きで使うと変化がわかりやすく、スマホからそのまま流す時よりも聴き取りやすく感じました。

横置きでは音の広がりの違いはそこまで感じなかったものの、動画視聴用のスタンドとしてはかなり便利！ スマホをサッと置くだけで見やすい角度になるので、手軽に動画を楽しみたい時にも使いやすく感じました。シンプルな形ながら安定感があり、横置きでもぐらつきにくかったです。

充電しながらも使用できる！

①背面の「A」の穴から「B」に向かってケーブルを通します。

②そのまま「C」の穴からケーブルを引き出します。

③ストッパー部分にケーブルを固定すれば、コードがぶらつきにくくなります。

④充電しながら使う時は、ケーブルをストッパーから外して使用します。

持ち運びラクラクなのがうれしい！

軽くて持ち運びしやすいので、家じゅう好きな場所へサッと移動できるのも便利！ キッチンでレシピを見ながら料理をしたり、洗面台に置いてメイク中に音楽を流したりと、“ながら使い” にもぴったりでした。コンパクトなので置き場所を選びにくく、必要な時だけ気軽に使いやすいのもうれしいポイントです。

音楽を流すと音が広がるように感じられたり、動画視聴用として使えたりと、想像以上に便利だったアイテム。軽くて持ち運びしやすいので、キッチンや洗面台など家じゅう好きな場所で気軽に使いやすいのも魅力でした。シンプルな見た目でインテリアになじみやすく、置きっぱなしでも気になりにくいのもうれしいポイント。110円（税込）とは思えない、使い勝手のよさに驚かされました。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

※本記事は、レビュー記事です。商品への評価は筆者の個人的感想です。

writer：小林 咲花

ライター歴約7年。FTNほか、各種ファッション誌で活躍中。大人世代の女性をきれいに見せる、コーディネート情報、着回し企画、体型カバー、気温別スタイル提案など、“お悩み解決に繋がる”ファッション情報発信を得意とする。ラグジュアリーからデイリー、アパレルから美容までこなす、女性向けファッションのベテランライター。FTNでも主力執筆者として、長年活動中。