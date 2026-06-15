【FIFAワールドカップ2026】オランダ代表 2−2 日本代表（日本時間6月15日／ダラス・スタジアム）

【映像】どっちの得点？小川→鎌田のゴール（実際の様子）

日本代表の劇的な同点ゴールを生み出したFW小川航基が、 “得点者訂正”の裏側やMF鎌田大地とのユーモアあふれるやり取りを明かした。

日本代表は6月15日、FIFAワールドカップ2026グループF第1節でオランダ代表と対戦。2度のリードを許す苦しい展開となったが、57分と88分にネットを揺らし、貴重な勝点1をもぎ取った。

とりわけ大きな話題を呼んだのが、88分の同点弾だ。右CKからMF伊東純也がクロスを送ると、ボックス内でバックステップを踏みながら小川が渾身のヘディングシュート。ボールはGKバルト・フェルブルッヘンの手を弾いてゴールに吸い込まれた。

得点直後、小川は両手を広げてベンチへ猛ダッシュし、歓喜の輪の中心となった。しかし、リプレイ映像では小川の放ったシュートが、手前にいた鎌田の頭をかすめてコースが変わっていたことが判明。試合を配信したDAZNの公式Xは、一度は小川のゴールとしてポストしたものの、FIFAの公式記録に合わせて約6分後には「※公式記録で鎌田大地選手の得点となりました」とリプライで訂正を入れる事態となり、ネット上では「公式の人違い？」「鎌田の1mmやん」などの声が出るなどちょっとした騒動になっていた。

「良い雰囲気でやってます」

試合後のミックスゾーンに現れた小川は、この得点シーンについて「あそこからしか点が生まれなさそうだなというところに走り込んだ。（伊東純也との）意思疎通があった素晴らしいゴールだったかなと思います」と、狙い通りの動きだったことを強調した。

記録上は自身のゴールとならなかったものの、「まあ本当に、僕がゴールを取るっていうところに関してはやっぱずっと自信を持っているし、この舞台で発揮できたっていうのは本当に自信になった。まあなんか記録上はオウンゴールになっちゃったみたいですけど」と、試合直後の混乱も交えつつ、ストライカーとしての確かな手応えを口にした。

さらに報道陣から「鎌田選手から何か言われましたか？」と問われると、小川は笑顔を見せながら衝撃の事実を告白した。

「なんか逆ギレされました（笑）。『俺のゴールなのに、お前が喜びすぎるからなんか俺のゴールじゃないみたいな雰囲気になっただろ』みたいな（笑）」

小川が「まあでも、そういう良い雰囲気でやってます」と明かした通り、現在の日本代表はポジティブな空気に包まれているようだ。チュニジア代表と戦う6月21日の第2節では、今度こそ「得点者・小川航基」という公式記録に期待したい。

取材：北健一郎

構成：ABEMA TIMES編集部

（FIFAワールドカップ2026）

