タレントのマツコ・デラックスが１５日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。カスタマーセンターに相談の電話をした際の相手方の対応について私見を述べる一幕があった。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは、ネットのトラブルなどで頼みの綱となるのがカスタマーセンターだが、いざ電話をかけてみると、いっこうにつながらず自動音声の“無限ループ”になることも多いという苦情を取り上げた記事を紹介した。

この件について同じくコメンテーターで出演の株式トレーダー・若林史江さんが「もちろん、こんなのあるし、たらい回しにされて何時間しゃべってるんだろう？ってこともある。まだ電話番号が書いてあるだけマシで、メールでお問い合わせとかＡＩに聞いてくれとかが最近多い」と、こぼすと「分からなくて、いろいろたどっていったらさ。ヘルプってところを押して、それでいろいろ見て『このご案内はお役に立ちましたか？』と出ると、すごい腹が立つ」とマツコ。

「１回も役に立ったことがない！」とシャウトすると「『いいえ』って押すのもしゃくに障るから、もうどうすればいいの？ この気持ちは？」と続けた。

「あとさ。コールセンターの方も大変なのは分かるけど『ここじゃ解決しないので他に電話してください』って言われる時があるじゃない？ で、電話番号を言われるじゃない？ 『すいません。そちらでおつなぎすることとかできないんですか？』って言ってさ。『申し訳ないです。ここからはできないんです』って言われたら、しようがないわよ。『あっ、少々お待ちください』って内線でつなげる時があるじゃん。最初からやってくれよ！って思わない？」と愚痴ると「もちろん、向こうには向こうの言い分があるのも分かるよ。ずっと、クレーム出されてたらさ。でも、なんか下手（したて）に出てる人には、もうちょっと優しくしてくれてもいいのになって思ったりします」と続けていた。