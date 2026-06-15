ＳＫＥ４８の野村実代（２３）が、デビュー１０周年を記念した初写真集「美しい方程式」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）を１５日、発売した。同日、未公開カット第２弾も解禁された。

野村は「いつも応援ありがとうございます♡発表させていただいてから、毎日ファンの皆さんから喜びの声が私の元に届いて本当に幸せな気持ちでいっぱいです！勇気を振り絞って写真集を出すことを決めて本当によかったです！」と感謝。

「誰かの野村実代を好きになるきっかけがこの写真集になったらとてもうれしいですし、今好きでいてくださっているファンの皆さんにも野村実代をもっと！もっと！もっと！好きになるきっかけになったらうれしいです。この写真集は私にとって永遠の宝物です♡」とコメントした。

未公開カット第２弾は、お気に入りという白ワンピでアイスを食べるカットと、一面真っ赤に染まったバラ風呂での入浴カットやアニマルコスプレなどの６枚。自身がやりたかったことをすべて詰め込んだ、特別な一冊となっている。

同作は南国リゾートのタイ・プーケットで撮影。「海にいること自体がレア」と語る野村が、初めて披露する水着やランジェリー姿が大きな話題を集めている。