3児の母・近藤千尋、自宅でプール開き「大きくてびっくり」「娘さんたち楽しそう」と反響
【モデルプレス＝2026/06/15】モデルの近藤千尋が6月14日、自身のInstagramのストーリーズを更新。自宅でプール開きしたことを報告し、反響を呼んでいる。
【写真】36歳3児の母モデル、彩り豊かなサラダ＆娘3人のはしゃいだ姿
近藤は「ばぁばがヘルプに来てくれて 幸せな毎日です」「ゆっくり休めました」と感謝をつづり、写真を投稿。アボカドやミニトマト、キウイフルーツ、レタス、スライスした玉ねぎが入った、彩り豊かなサラダの写真とともに、自宅に設置したプールで子どもたちが遊ぶ様子を披露した。青い大型プールの中で水遊びを楽しむ3人の子どもたちのカットには「＃プール開き」のハッシュタグが添えられている。
この投稿には「自宅でプール開き最高」「ばぁばのヘルプありがたいですね」「プールが大きくてびっくり」「娘さんたち楽しそう」「このプールが設置できるなんて豪邸」「サラダも美味しそう」といった声が寄せられている。
近藤は、お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】36歳3児の母モデル、彩り豊かなサラダ＆娘3人のはしゃいだ姿
◆近藤千尋、自宅でのプール開きを報告
近藤は「ばぁばがヘルプに来てくれて 幸せな毎日です」「ゆっくり休めました」と感謝をつづり、写真を投稿。アボカドやミニトマト、キウイフルーツ、レタス、スライスした玉ねぎが入った、彩り豊かなサラダの写真とともに、自宅に設置したプールで子どもたちが遊ぶ様子を披露した。青い大型プールの中で水遊びを楽しむ3人の子どもたちのカットには「＃プール開き」のハッシュタグが添えられている。
◆近藤千尋の投稿に反響
この投稿には「自宅でプール開き最高」「ばぁばのヘルプありがたいですね」「プールが大きくてびっくり」「娘さんたち楽しそう」「このプールが設置できるなんて豪邸」「サラダも美味しそう」といった声が寄せられている。
近藤は、お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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