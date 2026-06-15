乃木坂46池田瑛紗、ノースリベストで抜群スタイル全開「惚れ惚れする美しさ」「透明感が爆発してる」と反響
【モデルプレス＝2026/06/15】乃木坂46の池田瑛紗が6月14日、自身のInstagramを更新。ノースリーブトップス姿を公開した。
【写真】乃木坂メンバー「ビジュ最強」ほっそり腕際立つ
池田は「夏が来てるな〜」と記し、海を背に撮影した写真を投稿。フロント部分にステッチが施されたノースリーブのデニムベストに黒のボトムスを合わせたスタイルで微笑む姿が収められており、ほっそりとした腕が際立っている。また、眼鏡を頭の上にのせポーズをとるショットなども載せている。
この投稿は「ビジュ最強すぎる」「さすがの着こなし」「透明感が爆発してる」「女神降臨」「惚れ惚れする美しさ」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】乃木坂メンバー「ビジュ最強」ほっそり腕際立つ
◆池田瑛紗、ほっそり二の腕輝くノースリベスト姿披露
池田は「夏が来てるな〜」と記し、海を背に撮影した写真を投稿。フロント部分にステッチが施されたノースリーブのデニムベストに黒のボトムスを合わせたスタイルで微笑む姿が収められており、ほっそりとした腕が際立っている。また、眼鏡を頭の上にのせポーズをとるショットなども載せている。
◆池田瑛紗の投稿に「惚れ惚れする美しさ」と反響
この投稿は「ビジュ最強すぎる」「さすがの着こなし」「透明感が爆発してる」「女神降臨」「惚れ惚れする美しさ」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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