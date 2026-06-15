＝LOVE大谷映美里、黒髪×キャミ姿のアップショット公開「沼確定」「色気がすごい」と反響
【モデルプレス＝2026/06/15】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の大谷映美里が6月14日、自身のInstagramを更新。黒髪姿を公開した。
【写真】指原プロデュース28歳美女「色気がすごい」オフショ
大谷は「沼って〜」とつづり、アップショットを投稿。これまでのブラウンから黒に髪色をチェンジし、胸元にレースがあしらわれた黒のキャミソールを身にまとった大人っぽい姿を披露している。
また、アンダーリムの眼鏡を鼻先にずらしてかけ、指を口元に添えてカメラを見つめる姿が収められた写真なども載せている。
この投稿は「可愛すぎて優勝」「沼確定」「色気がすごい」「最強の組み合わせ」「美しさの破壊力半端ない」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】指原プロデュース28歳美女「色気がすごい」オフショ
◆大谷映美里、黒髪×キャミ姿のアップショット披露
大谷は「沼って〜」とつづり、アップショットを投稿。これまでのブラウンから黒に髪色をチェンジし、胸元にレースがあしらわれた黒のキャミソールを身にまとった大人っぽい姿を披露している。
また、アンダーリムの眼鏡を鼻先にずらしてかけ、指を口元に添えてカメラを見つめる姿が収められた写真なども載せている。
◆大谷映美里の投稿に「沼確定」と反響
この投稿は「可愛すぎて優勝」「沼確定」「色気がすごい」「最強の組み合わせ」「美しさの破壊力半端ない」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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