3児の母・川崎希、アレク＆長男が朝から早起き観戦 W杯楽しむ息子の姿に「家族で盛り上がれるの素敵」「大興奮なの分かる」と反響
【モデルプレス＝2026/06/15】タレントの川崎希が6月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。FIFAワールドカップ2026を楽しむ息子の姿を公開した。
【写真】元AKB3児のママタレ、サッカーボール蹴る息子の後ろ姿
川崎は「すごい〜」「アレクとかげとらは朝から早起きして観てた」とつづり、テレビ画面に映る試合のカットを投稿。夫でモデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダーと息子が、早朝から試合を観戦していたことを明かした。
続く投稿では「サッカー少年は毎日すごい試合がたくさんで大興奮 W杯楽しんでる」とコメントを添え、緑のグラウンドでボールを蹴る息子の姿を披露している。
この投稿には「サッカー少年可愛い」「アレクと並んで観てるの想像してほっこりした」「大興奮なの分かる」「楽しんでるの伝わってくる」「家族で盛り上がれるの素敵」「グラウンドでの姿がかっこいい」といった反響が寄せられている。
川崎は、2013年2月にモデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元AKB3児のママタレ、サッカーボール蹴る息子の後ろ姿
◆川崎希、W杯楽しむ息子の姿を披露
川崎は「すごい〜」「アレクとかげとらは朝から早起きして観てた」とつづり、テレビ画面に映る試合のカットを投稿。夫でモデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダーと息子が、早朝から試合を観戦していたことを明かした。
◆川崎希の投稿に反響
この投稿には「サッカー少年可愛い」「アレクと並んで観てるの想像してほっこりした」「大興奮なの分かる」「楽しんでるの伝わってくる」「家族で盛り上がれるの素敵」「グラウンドでの姿がかっこいい」といった反響が寄せられている。
川崎は、2013年2月にモデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】