1児の母・ゆうこす「80kg→51kg」産後ダイエットのビフォーアフターにファン驚愕「純粋にすごすぎる」「努力がハンパない」
【モデルプレス＝2026/06/15】モテクリエイターとして活躍する“ゆうこす”こと菅本裕子が6月14日、自身のX（旧Twitter）を更新。産後ダイエットの様子を公開し、話題となっている。
【写真】32歳クリエイター「見習いたい」激変産後ダイエット
ゆうこすは「80kg→51kg」「妊娠中28kg増え、無痛の麻酔効かなくなり、産院出たあと即大学病院入院！だったけど、1年で戻した」「筋肉量減らさず、体脂肪率10%減！わーい！」とつづり、写真を複数枚投稿。懸垂している様子やボールを持って腹筋を鍛えている様子を動画で公開した。更にダイエット前の写真とダイエット後の写真も並べて投稿している。
この投稿に、ファンからは「純粋にすごすぎる」「努力がハンパない」「産後は仕方ない」「ビフォーも可愛いけどね」「見習いたい」「1年かけたならリバウンドの心配もなさそう」といった声が寄せられている。
ゆうこすは2022年12月7日、元「ぼくのりりっくのぼうよみ」でアーティストのたなかと結婚し、2025年3月14日に第1子を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
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【写真】32歳クリエイター「見習いたい」激変産後ダイエット
◆ゆうこす、産後ダイエットのビフォーアフター公開
ゆうこすは「80kg→51kg」「妊娠中28kg増え、無痛の麻酔効かなくなり、産院出たあと即大学病院入院！だったけど、1年で戻した」「筋肉量減らさず、体脂肪率10%減！わーい！」とつづり、写真を複数枚投稿。懸垂している様子やボールを持って腹筋を鍛えている様子を動画で公開した。更にダイエット前の写真とダイエット後の写真も並べて投稿している。
◆ゆうこすの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「純粋にすごすぎる」「努力がハンパない」「産後は仕方ない」「ビフォーも可愛いけどね」「見習いたい」「1年かけたならリバウンドの心配もなさそう」といった声が寄せられている。
ゆうこすは2022年12月7日、元「ぼくのりりっくのぼうよみ」でアーティストのたなかと結婚し、2025年3月14日に第1子を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
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