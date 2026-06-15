“顔面重要文化財”AKB48センター伊藤百花、ノースリワンピ姿に注目集まる「造形完璧」「スタイル良すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/06/15】AKB48の伊藤百花が6月15日、自身のInstagramを更新。ノースリーブのワンピースを身に着けたショットを公開した。
【写真】“顔面重要文化財”22歳AKBセンターが「お人形さんみたい」https://mdpr.jp/news/detail/4799016
伊藤は、TBS系「サンデージャポン」（日曜あさ9時54分〜）への出演を報告し、同番組スタジオでのオフショットを投稿。ベージュのボディに、白い襟と黒い細身のリボンがついたノースリーブのほっそりとしたワンピースで、スラリとした美しい腕が際立っている。
この投稿に、ファンからは「造形完璧」「スタイル良すぎる」「お人形さんみたい」「お嬢様風めちゃくちゃ似合う」「可愛さを引き立てる衣装」などと反響が寄せられている。
伊藤は2024年、AKB48の19期生として加入。2025年12月、正規メンバーに昇格するとすぐに67thシングル「名残り桜」のセンターに抜擢。さらに2026年8月19日リリースの68thシングルでも2作連続でセンターを務めることが発表された。メディアやSNSで「顔面国宝」「顔面重要文化財」と称され、万バズを連発していることでも話題を集めている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】“顔面重要文化財”22歳AKBセンターが「お人形さんみたい」https://mdpr.jp/news/detail/4799016
◆伊藤百花、ノースリワンピで美腕輝く
伊藤は、TBS系「サンデージャポン」（日曜あさ9時54分〜）への出演を報告し、同番組スタジオでのオフショットを投稿。ベージュのボディに、白い襟と黒い細身のリボンがついたノースリーブのほっそりとしたワンピースで、スラリとした美しい腕が際立っている。
◆伊藤百花の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「造形完璧」「スタイル良すぎる」「お人形さんみたい」「お嬢様風めちゃくちゃ似合う」「可愛さを引き立てる衣装」などと反響が寄せられている。
伊藤は2024年、AKB48の19期生として加入。2025年12月、正規メンバーに昇格するとすぐに67thシングル「名残り桜」のセンターに抜擢。さらに2026年8月19日リリースの68thシングルでも2作連続でセンターを務めることが発表された。メディアやSNSで「顔面国宝」「顔面重要文化財」と称され、万バズを連発していることでも話題を集めている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】