【ローマ＝田島大志、ロンドン＝横堀裕也】高市首相は１４日、ロンドンで英国のスターマー首相と会談し、エネルギーや重要鉱物の安定供給に向けた取り組みの強化を柱とした経済安全保障に関する日英共同宣言を発表した。

その後、首相はローマを訪問してイタリアのメローニ首相と会談し、最新の中東情勢や安保協力などについて協議した。

首相は、日英首脳会談で「多くの分野で協力を深めている。日英関係をもっと高みに引き上げたい」と語った。スターマー氏は「両国はこれまで以上に緊密に協力している」と述べた。

１５〜１７日にフランスで開かれる先進７か国首脳会議（Ｇ７サミット）では、対中国を念頭に重要鉱物のサプライチェーン（供給網）強化が主要議題となる見通しだ。日英共同宣言では重要鉱物について、Ｇ７各国や同志国と採掘やリサイクル、備蓄などの分野で連携を深め、「（一国への）依存を低減する」と明記した。

１５日に行われた日伊首脳会談で両首脳は、米国とイランの戦闘終結に向けた合意を歓迎した。高市首相は会談後の共同記者発表で、「ホルムズ海峡の自由で安全な航行が実際に確保されることは国際社会にとって極めて重要な課題だ」と述べ、合意の迅速な履行を求めた。

両首脳は、日英伊３か国で共同開発する次期戦闘機を巡る協力推進など安保分野での連携強化で一致し、宇宙分野を巡る協力強化に向けて日伊の共同声明を発表した。