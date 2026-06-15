ダウ90000・蓮見「お笑い流行っていない論争」で劇団ひとりと激突！：ゴッドタン
「ゴッドタン」（毎週土曜深夜2時10分）6月13日（土）放送は、第15回「お笑いを存分に語れるBAR」。カミナリ（竹内まなぶ、石田たくみ）、トンツカタン森本、蓮見翔（ダウ90000）を迎え、番組MC陣（おぎやはぎ、劇団ひとり）と東京03・飯塚悟志とともに、今年上半期のお笑い事情について語り尽くす！
【動画】ダウ90000・蓮見「お笑い流行っていない論争」で劇団ひとりと激突！
普段は恥ずかしくてできないお笑い話を思う存分話せる人気企画。今年上半期に話題となった3組が登場！
第70回岸田國士戯曲賞を受賞した蓮見は、テレビ出演が急増。そんな中、蓮見の発言をきっかけに、お笑いファンの間で「お笑い流行っている・流行っていない論争」に。この件で、蓮見は「今いろんなテレビ一周している」という。
発端は「大悟の芸人領収」（日本テレビ系）での、「芸人たちは“お笑いは野球くらい流行っている”と思っていないか？」という発言。蓮見としては「お笑い流行ってないから、もっと流行らせるために、どうしたらいいか、みんなで考えようよ」という前向きな発言だったが、“お笑いは流行っていない”という言葉だけが回ってしまったと説明する。
これを聞いた矢作は、周囲の芸能関係以外の人は「『M-1』なんてほとんど観てないからね」と賛同。カミナリ・たくみも「その実体験があるから、蓮見くんの言葉がしっくりきた」と同意する。
蓮見としては、間違いを正すため「千鳥さんは流行ってるけどお笑いは流行ってない」ということだと今説明して回っているそうだが、劇団ひとりは「そんなん広めんなよ！ テレビ観てる人、気付いちゃうじゃん」と反発。みんなは意識してなかったのに「“流行ってない”ということを蓮見のせいでなっちゃった」と激突！
今“流行っているもの”のひとつとして「アイドル」をあげ、お笑いとは雲泥の差だという蓮見に、再び劇団ひとりは「バカにすんなよ、お笑い！」と吠える。
では“お笑いと同程度の流行り具合のものは何か？”と聞かれた蓮見は「ビリヤード」と回答。
すると、矢作が「大好きなんですけど」と憤慨。飯塚も「矢作さんダサい扱いしたのお前が初めてだよ！」と声を荒げ、一同大爆笑！
この他、今年3月にトリオ活動を終了したトンツカタン森本は、解散の真相を語る。
今後の活動について決めかねている森本に、矢作から「おぎやはぎに入る？」との誘いが。他にもガンバレルーヤから誘いがあり、さらに森本自身は以前「ダウ90000に入りたい」と言っていたことから、おぎやはぎ、ガンバレルーヤ、ダウ90000のうち「マジで入るならどれ？」と選択を迫られる。森本の答えは…！？
カミナリは、たくみがカカロニ栗谷の借金騒動の顛末を告白。また、大好評のYouTubeチャンネルで、スタッフの家族も含め20名でハワイロケを実現させたまなぶの仕事ぶりが明らかに。6年半続けたラジオの最終回で、たくみがブチギレた背景と後日談も！ 「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！お気に入り登録もお忘れなく！
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ダウ90000・蓮見「お笑い流行っていない論争」の真相を語る
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第70回岸田國士戯曲賞を受賞した蓮見は、テレビ出演が急増。そんな中、蓮見の発言をきっかけに、お笑いファンの間で「お笑い流行っている・流行っていない論争」に。この件で、蓮見は「今いろんなテレビ一周している」という。
発端は「大悟の芸人領収」（日本テレビ系）での、「芸人たちは“お笑いは野球くらい流行っている”と思っていないか？」という発言。蓮見としては「お笑い流行ってないから、もっと流行らせるために、どうしたらいいか、みんなで考えようよ」という前向きな発言だったが、“お笑いは流行っていない”という言葉だけが回ってしまったと説明する。
これを聞いた矢作は、周囲の芸能関係以外の人は「『M-1』なんてほとんど観てないからね」と賛同。カミナリ・たくみも「その実体験があるから、蓮見くんの言葉がしっくりきた」と同意する。
蓮見としては、間違いを正すため「千鳥さんは流行ってるけどお笑いは流行ってない」ということだと今説明して回っているそうだが、劇団ひとりは「そんなん広めんなよ！ テレビ観てる人、気付いちゃうじゃん」と反発。みんなは意識してなかったのに「“流行ってない”ということを蓮見のせいでなっちゃった」と激突！
今“流行っているもの”のひとつとして「アイドル」をあげ、お笑いとは雲泥の差だという蓮見に、再び劇団ひとりは「バカにすんなよ、お笑い！」と吠える。
では“お笑いと同程度の流行り具合のものは何か？”と聞かれた蓮見は「ビリヤード」と回答。
すると、矢作が「大好きなんですけど」と憤慨。飯塚も「矢作さんダサい扱いしたのお前が初めてだよ！」と声を荒げ、一同大爆笑！
この他、今年3月にトリオ活動を終了したトンツカタン森本は、解散の真相を語る。
今後の活動について決めかねている森本に、矢作から「おぎやはぎに入る？」との誘いが。他にもガンバレルーヤから誘いがあり、さらに森本自身は以前「ダウ90000に入りたい」と言っていたことから、おぎやはぎ、ガンバレルーヤ、ダウ90000のうち「マジで入るならどれ？」と選択を迫られる。森本の答えは…！？
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