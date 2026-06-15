【FIFAワールドカップ2026】ドイツ代表 7ー1 キュラソー代表（日本時間6月15日／ヒューストン・スタジアム）

【映像】天才ムシアラ、衝撃の“角度なしダイレクト弾”を放つ瞬間（実際の様子）

ドイツの至宝が、衝撃のゴールを叩き込んだ。ドイツ代表のMFジャマル・ムシアラが、スペースへのランニングでボールを呼び込み、角度のない位置からダイレクトで蹴り込んだ一撃に、ファンたちが歓喜している。

ドイツは日本時間6月15日、FIFAワールドカップ2026のグループE第1節で、初出場のキュラソー代表と対戦。序盤からゴールラッシュを見せ、7ー1の大勝で白星発進を飾った。

中でも圧巻だったのが、3ー1とリードして迎えた後半開始直後の47分だ。右サイドから攻め込むと、MFヨシュア・キミッヒがボールを持ったタイミングで、ムシアラがボックス内で裏のスペースを指さして要求。絶妙なスルーパスに反応し、ボックス右のポケットへと侵入した。

対応したDFリーシェドリー・バズールを背負いながらもうまく体を入れてボールを隠すと、次の瞬間、右足を一閃。角度のない位置から意表を突いたシュートはGKエロイ・ロームの反応を遅らせ、そのままゴールネットを揺らした。

このゴールに、DAZNで解説を務めた細貝萌氏（元日本代表）は「すごいパスにすごいシュートでしたね」とコメント。宇佐美貴史氏（ガンバ大阪）も「ここからよくファーに持っていったな。背負ってキープして時間作るかと思いましたが、そのままよくいったな。コンディションいいんやろうな」と称賛した。

一連のプレーにSNSのファンたちも反応。「上手すぎる」「エグい」「打つのかよ！」「キミッヒのパスもうまいし、ムシアラのシュートもやばい」「エグすぎるって」「この技術よ」「鳥肌もんなんだが」といった声が相次いだ。

ムシアラの個人技とキミッヒの精度が融合した一撃は、ドイツの攻撃力の高さを象徴するシーンとなった。圧巻のゴールラッシュで快勝したドイツは、今大会へ向けて大きなインパクトを残す初戦となった。

（FIFAワールドカップ2026）