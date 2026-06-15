高市首相は訪問先のイタリア・ローマで、メローニ首相と首脳会談を行いました。両首脳は、アメリカとイランの戦闘終結に向けた合意を受け、ホルムズ海峡の安全確保で緊密に連携していくことで一致しました。

高市首相はイタリア到着後に入ってきた合意の一報を受けて、メローニ首相と急きょ、ホルムズ海峡の安全確保策についても議論しました。両首脳による会談は、今年1月にメローニ首相が訪日して以来2回目です。

会談では、アメリカとイランによる戦闘終結に向けた合意が成立したことを受け、ホルムズ海峡における自由で安全な航行の確保を含む、中東地域全体の平和と安定の実現のために緊密に連携していくことで一致しました。

高市首相

「米国とイラン間の覚書が合意に至ったことを歓迎しました。その上で、ホルムズ海峡における自由で安全な航行が実際に確保されることは、イタリアと日本を含む国際社会にとって極めて重要な課題です」

高市首相は、「今回の合意が迅速かつ着実に履行されることを願っている」と強調しました。

両首脳はまた、エネルギーを含む経済安全保障や、重要鉱物の供給網の強化などの方針でも一致しました。