テレビ朝日系「見取り図じゃん」が１１日に放送され、見取り図・盛山晋太郎、リリーがＭＣを務めた。

この日は先週に引き続いて「びちゃびちゃ論 水掛け厳禁」。芸人たちが、決着がつかない水掛け論でバトルしながら、実際にコップの水を掛け合う人気企画。

前回、後輩たちから論破されまくり、コップの水を何度も掛けられたパンサー・尾形貴弘は「前回、ちょっと本当に熱くなっちゃって…。今回、冷静にね。冷静にしゃべろうと。もう、本当に思っています」と意気込んだ。

水掛け論テーマ「一生見られなくなったら本当にイヤなのは… セクシービデオｏｒそれ以外の全動画」で、尾形は「女性をやっぱり喜ばせるにはセクシービデオを見ていたほうがテクニック的なものついてくる」と持論。反論側のマユリカ・中谷は「もう喜ばせる必要なくないですか？もう奥さまだけでしょ？」と突っ込んだ。

尾形は「奥さん喜ばせないとヤバいけどね！奥さんをバカにするな！お前！」と突然、ブチキレて中谷の顔面に水をかけた。中谷も共演芸人らも「バカにしてない…」と尾形の激高を笑っていた。