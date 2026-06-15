◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＨ組 スペイン―カボベルデ（１５日、アトランタ競技場）

Ｗ杯初出場となるカボベルデ（ＦＩＦＡランク６７位）が今大会の優勝候補のスペイン（同２位）と１次リーグＨ組初戦で対戦する。

カボベルデはアフリカ沿岸の大西洋に浮かぶ小さな島。面積は滋賀県と同じ規模の約４０３３平方キロメートルの小国だ。人口は約５６万人で、Ｗ杯出場国では前日に初戦を迎えたキュラソー（１５万人）、２０１８年ロシア大会アイスランド（３４万人）に次いで、人口が少ない国となる。

「Ｂｌｕｅ Ｓｈａｒｋｓ」（青いサメ）の愛称を持ち、アフリカ予選では７勝２分け１敗の好成績で通過。同組の強豪のカメルーンらを破る強さを見せた侮れないチーム。直近はフィンランドやセルビアに勝つなど３連勝中と好調を維持して戦いに臨む。

選手のほとんどがヨーロッパのクラブに在籍しており、カボベルデ代表の歴代最多得点記録を持つ３６歳のベテラン、Ｒ・メンデスの活躍が鍵を握る。

スペイン、ウルグアイ、サウジアラビアと強国がそろうＥ組で苦戦は必至だが、大舞台での初勝利を目指す。

◆カボベルデ（初出場）

ＦＩＦＡランク６７位。アフリカ選手権の最高成績は８強（２０１３、２３年）。ブビスタ監督（５６）。主な選手はＤＦコスタ（ビリャレアル）、ＭＦモンテイロ（ズウォレ）。アフリカ大陸の西海岸から約６２０キロ離れた群島国家。首都プライア。人口は約６０万人。面積は約４千平方キロメートル（滋賀県程度）。７５年までポルトガル領で公用語はポルトガル語。信仰はカトリック。年降水量が極端に少なく、農業生産に適さない。出稼ぎや移住する人が多く、本国の人口よりも海外在住者の方が多い。海外からの送金は、国のＧＤＰの約２割を占める。第２の都市ミンデロは補給港で、日本船のマグロ漁の基地がある。