TWICEモモ、美脚際立つミニドレス姿「MAJ2026」オフショット公開「脚の長さレベチ」「気品ある美しさに目が離せない」と反響
【モデルプレス＝2026/06/15】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のモモ（MOMO）が6月14日、自身のInstagramを更新。国際⾳楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」でのオフショットを投稿し、反響を呼んでいる。
【写真】TWICEメンバー「レベチ」圧巻スタイル
モモは、TWICEのミナ（MINA）・サナ（SANA）・モモによるユニット・MISAMO（ミサモ）として、6月13日に国際⾳楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（＠TOYOTA ARENA TOKYO）のレッドカーペットに登場。会場などで撮影したその際のソロでのオフショットを複数枚投稿しており、ブラックのノースリーブのミニドレスからは、スラリとした腕とほっそりと美しい脚がのぞいている。
この投稿に、ファンからは「脚の長さレベチ」「気品ある美しさに目が離せない」「髪をアップにしててクラシックな感じ」「ただただ美しい」「スタイル抜群」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】TWICEメンバー「レベチ」圧巻スタイル
◆モモ美脚際立つミニドレス姿披露
モモは、TWICEのミナ（MINA）・サナ（SANA）・モモによるユニット・MISAMO（ミサモ）として、6月13日に国際⾳楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（＠TOYOTA ARENA TOKYO）のレッドカーペットに登場。会場などで撮影したその際のソロでのオフショットを複数枚投稿しており、ブラックのノースリーブのミニドレスからは、スラリとした腕とほっそりと美しい脚がのぞいている。
◆モモの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「脚の長さレベチ」「気品ある美しさに目が離せない」「髪をアップにしててクラシックな感じ」「ただただ美しい」「スタイル抜群」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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