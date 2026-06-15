高岡早紀、スラリ美脚輝くミニ衣装×黒ストッキング姿公開「スタイル抜群」「立ち姿が素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/06/15】女優の高岡早紀が6月14日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のライブ衣装ショットを公開した。
【写真】53歳大河女優「ずっと変わらない美しさ」ほっそり脚披露
高岡は「名古屋ライブメンバー。お越しくださった皆さまありがとう！また会いましょうね」と記し、6月13日に開催された「高岡早紀コンサート『プレミアム』2026 in 名古屋」のライブメンバーとの集合ショットを公開。シンプルな黒のミニワンピースに黒ストッキング、ショートブーツ姿で、スラリとした美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「立ち姿が素敵」「ずっと変わらない美しさ」「スタイル抜群」「脚がスラッとしてて綺麗すぎる」「黒衣装おしゃれ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆高岡早紀、美脚際立つミニ衣装ショット公開
高岡は「名古屋ライブメンバー。お越しくださった皆さまありがとう！また会いましょうね」と記し、6月13日に開催された「高岡早紀コンサート『プレミアム』2026 in 名古屋」のライブメンバーとの集合ショットを公開。シンプルな黒のミニワンピースに黒ストッキング、ショートブーツ姿で、スラリとした美しい脚を見せている。
◆高岡早紀の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「立ち姿が素敵」「ずっと変わらない美しさ」「スタイル抜群」「脚がスラッとしてて綺麗すぎる」「黒衣装おしゃれ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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