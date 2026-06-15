藤井夏恋、3歳バースデーの過去ショットに反響「すでに完成された可愛さ」「天使」
【モデルプレス＝2026/06/15】モデルの藤井夏恋が6月14日、自身のInstagramを更新。幼少期ショットを公開した。
【写真】29歳元E-girls「おめかししてるチビかれんちゃん」可愛すぎるショット
藤井は「最近は、来月30歳になるのが楽しみでワクワクしております」とコメントし、幼少期の写真を公開。おさげヘアで白いドレスを着た幼少期の藤井が「かれん3さいおたんじょうびおめでとう」というプレートが乗せられたバースデーケーキを笑顔で見ている姿が写されている。
また、「カラーをしてない地毛の色味と質感が、一番心地が良いかも。レイヤーカットしていたところが少しずつ伸びてきた感じも気に入ってるので、このまま伸ばそうかなぁ」とつづり、ヘアスタイルも披露している。
この投稿に、ファンからは「3歳で既に完成された可愛さ」「天使」「おめかししてるチビかれんちゃん可愛すぎる」「年々美しさに磨きがかかってる」「ヘアスタイル素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳元E-girls「おめかししてるチビかれんちゃん」可愛すぎるショット
◆藤井夏恋、幼少期公開
藤井は「最近は、来月30歳になるのが楽しみでワクワクしております」とコメントし、幼少期の写真を公開。おさげヘアで白いドレスを着た幼少期の藤井が「かれん3さいおたんじょうびおめでとう」というプレートが乗せられたバースデーケーキを笑顔で見ている姿が写されている。
◆藤井夏恋の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「3歳で既に完成された可愛さ」「天使」「おめかししてるチビかれんちゃん可愛すぎる」「年々美しさに磨きがかかってる」「ヘアスタイル素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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