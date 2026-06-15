『あのちゃんねる』きょう最終回 放送内容＆ゲスト発表
テレビ朝日系バラエティー『あのちゃんねる』（月曜 深0：15）の公式Xが15日、更新され、同日深夜の放送で最終回を迎える同番組の内容が発表された。
【写真】最終回はこのメンツ！『あのちゃんねる』きょう深夜放送の放送内容＆ゲスト
Xでは、「今夜24:15〜OA #あのちゃんねる やっぱり家が好き第3弾」とインドア派なあのが、家好きな芸能人を招いて家のアレコレについて徹底トークする人気企画を送ることを発表。「ゲスト シソンヌ長谷川 Aぇ! group 末澤誠也 ベッキー」「お悩み相談ゲスト JOY&mai夫婦 サツマカワRPG＆でか美ちゃん夫婦」と出演者を発表した。
同番組については、5月18日深夜放送回で、あのが嫌いな芸能人として鈴木紗理奈の名前を出し、ネット上で話題に。その後騒動が拡大し、テレビ朝日は5月28日に、6月15日深夜の放送をもって終了すると発表していた。
【写真】最終回はこのメンツ！『あのちゃんねる』きょう深夜放送の放送内容＆ゲスト
Xでは、「今夜24:15〜OA #あのちゃんねる やっぱり家が好き第3弾」とインドア派なあのが、家好きな芸能人を招いて家のアレコレについて徹底トークする人気企画を送ることを発表。「ゲスト シソンヌ長谷川 Aぇ! group 末澤誠也 ベッキー」「お悩み相談ゲスト JOY&mai夫婦 サツマカワRPG＆でか美ちゃん夫婦」と出演者を発表した。
同番組については、5月18日深夜放送回で、あのが嫌いな芸能人として鈴木紗理奈の名前を出し、ネット上で話題に。その後騒動が拡大し、テレビ朝日は5月28日に、6月15日深夜の放送をもって終了すると発表していた。