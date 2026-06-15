6月22日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」は

世界のおっちょこちょい大集合SP

＜20時00分〜21時00分＞

出演者情報

MC：所ジョージ、岩田絵里奈

スペシャルパネリスト：ビートたけし

ゲスト：

コットン

板垣李光人

鈴木保奈美

松村沙友理

（50音順 敬称略）

エージェント：ディルク・ルベル（オランダ）、マシュー・チョジック（アメリカ）

ゲストナレーター：バッテリィズ

☆国境警備 ニュージーランド編

犯罪に手を染めようとする旅行者とそれを阻止しようとする税関職員の戦いに密着した

おなじみ「国境警備シリーズ」から、ニュージーランド編が初登場！

海外で違法に整形手術をしようとする夫婦など…悪いことを企んで入国しようとする、

かなりおっちょこちょいな旅行者が続々登場する。

☆アンダーカバーボス

大企業の社長が変装して自分の会社の潜入調査をするアメリカの大人気番組をご紹介します。今回はアメリカ最大級のアロマキャンドルメーカーの社長が、正体を隠して現場に潜入。次から次へと問題点が明らかになるだけでなく、おっちょこちょいな社長のミスで正体がバレそうになる始末。はたして潜入調査はうまくいくのでしょうか？

☆街で大玉転がしゲーム

人が行き交う街中で、直径4メートルの巨大なボールを転がしながらゴールを目指すオランダで話題のゲーム番組をご紹介！

スタート早々、ボールが川に落っこちたり、途中でボールに穴が開いたり、街中を巻き込んで繰り広げられる参加者たちのおっちょこちょいな姿をご覧ください。

その他、世界中から集めた思わず笑っちゃう、おっちょこちょい映像を一挙にご紹介します。今回はバッテリィズが自ら考えたナレーションでお届け！お楽しみに！

