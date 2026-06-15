【牡羊座】週間タロット占い《来週：2026年6月22日〜6月28日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年6月22日〜6月28日）の【牡羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年6月15日〜6月21日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では不要な縁を手放すと良いです』
｜総合運｜ ★★★★☆
好き嫌いをあまり見せないようにしていきます。周りの人達と調和を取ることによって得られる収益や良い評価などを優先していくでしょう。仕事や公の場では、気に入られたい人を上手く操れずにいます。真面目に業務に取り組む方が、印象の回復が望めるようです。
｜恋愛運｜ ★★★★☆
自分の幸せや喜びのためには、持ち続けていては困る縁もあるようです。腐れ縁を断ち切ってクリアな目線でいれば、魅力もモテ度もアップしていくでしょう。シングルの方は、自分の感情で人生を生きる人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があなたに他の人が言い寄って来ないか心配しています。
｜時期｜
6月24日 新展開 ／ 6月26日 自分を押し通す
｜ラッキーアイテム｜
パスケース
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞