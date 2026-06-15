YouTubeで生配信

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスでオランダと激突。2-2ドローで勝ち点1を獲得した。NHKの地上波中継の解説には元日本代表の本田圭佑が登場して大きな話題に。現地で一夜明けた日本時間の15日午後8時半過ぎには、自身のYouTubeチャンネルで生配信を行った。

本田は前半はオランダの背番号11、ガクポに衝撃を受けた様子。NHKの解説で「この何番すか、こいつ？11番、めっちゃうざいっすね」「えぇ、やばっ。イチキュウサン（身長193センチ）のウインガー！？」「相手は今日ガクポや。1にガクポ、2にガクポ、3にガクポ。4はデヨング」などと話した。

特に「1にガクポ、2にガクポ、3にガクポ。4はデヨング」という発言はネット上でも話題に。YouTubeチャンネルでの生配信でも視聴者から称賛のコメントが寄せられた。司会者がこの件に言及すると、本田は「1から3ぐらいしか普通言わないじゃないですか？ そこで終わったら、実況の小宮山さんが、4聞いてきたんですよ」、NHKの小宮山晃義アナウンサーの“キラーパス”に触れた。

続けて「僕がおもろいっていうより、4聞いてくる小宮山さんがおもろいんです。普通4聞かんやん！」と力説。「第3で俺が終わらせてんのに、小宮山さんが『第4は？』って。彼がMVPですよ」と絶賛した。

本田はこの配信の序盤で初戦のMVPを聞かれ、「こういう質問が一番嫌いでね〜」「一人に決められなくないですか？」と答えを避けていた。



（THE ANSWER編集部）