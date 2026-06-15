W杯オランダ戦

サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米ダラス・スタジアムで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと対戦した。1-2とビハインドの後半、小川航基のヘディングシュートが鎌田大地の頭に当たり、そのままゴール。2-2で、格上のオランダ相手に貴重な勝ち点1を掴んだ。激闘後、日本サポーターがいた客席の光景に海外ファンからも熱い視線が注がれている。

今大会でも行儀の良さを見せつけた。

劇的なドロー発進となった日本。熱狂に包まれた会場では、今大会も試合後に日本サポーターがごみ拾いする姿が目撃された。青のビニール袋を手に、紙コップを中へ。ゴミの後始末は今大会でも健在だった。

米スポーツ専門局「ESPN」のサッカー専門Xが「他にはない伝統：日本のファンがスタジアムを去る前に座席を綺麗にする」と綴り、実際の場面を捉えた画像を投稿。客席の光景は海外ファンの視線を奪い、反響が広がった。

「日本のファンを心から愛している」

「本当に一流の行為だ」

「とんでもない規律のレベルだ」

「ピッチ上のスコアがどうであれ、日本のファンは勝利している」

「アメリカも日本から学ぶべきだ」

「素晴らしいチーム、素晴らしい国だ！」

「この精神は別次元だ」

前回のカタール大会でも海外から称賛を浴びた。今回はFIFA公式も「日本のファンが毎試合後にスタジアムを掃除する理由。リスペクトだ」と記し、実際にサポーターがゴミ拾いする様子を紹介。世界のサッカーファンに日本ファンの行動を発信した。

日本代表は史上初のベスト8以上を目指して戦う今大会。彼らを支えるサポーターの振る舞いは、W杯ではもはや風物詩になりつつある。また日本代表も、試合後のロッカーを美しく清掃して去ったことが海外メディアに伝えられており、こちらも称賛を浴びている。



（THE ANSWER編集部）