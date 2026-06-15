《新作》こういうの探してた！【3COINS】室内干しに便利♡「ランドリーグッズ」

梅雨の時期は、室内干しの機会が増えがち。今回は【3COINS（スリーコインズ）】から登場した、部屋干しをもっと快適にしてくれそうな「ランドリーグッズ」を紹介します。省スペースでも使えるアイテムも揃っているので、ぜひチェックしてみて。

使わないときはコンパクトに

室内干し用の物干しスタンドで、使わないときは折りたたんで収納できる「折りたたみ室内物干し」\3,850（税込）。高さや幅を調整できるので、洗濯物の量に合わせて使いやすいのがポイント。シンプルなデザインでお部屋にもなじみそうです。

たっぷり干したい人はコレ

コンパクトな見た目ながら、たっぷり干せそうな省スペース設計の「折りたたみ拡張室内干しラック」\3,850（税込）。上段パイプは伸縮可能なので、ロング丈のワンピースやパンツ類も干しやすいかも。タオルを掛けやすいスペースもあり、家族分の洗濯物をまとめて干したいときに便利。キャスター付きで移動しやすいのも嬉しいポイントです。

バスタオル掛けにいかが？

ドアに引っ掛けて使う「タオルハンガー」\1,650（税込）。工具不要で女性でも簡単に取り付けることができます。バスタオルなら5枚引っ掛けることができそう。使わないときは折りたたみ可能です。

平干しできるラックも登場

ドアなどに引っ掛けて使う「引っ掛けラック」\1,320（税込）。ドアにかけるだけで、室内干しのスペースが増やせる便利グッズです。上段は枕やぬいぐるみの平干しに、下部はハンガーや帽子を干すことができそう。限られたスペースを有効活用したい人にはぴったりのアイテムです。

室内干しを快適にしてくれそうなスリコのランドリーグッズ、気になった人はぜひチェックしてみて。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Aoi.S