「短くしたいけど勇気がない」→ 諦めないで！【40・50代】が挑戦しやすい「ショートボブ」

毎年更新される暑さを考えると、その前に髪を短くカットしておきたいところ。とはいえ、服装のテイストや自分の雰囲気によっては、チグハグになるのが不安で思いきれないことも。そこでおすすめしたいのが、トップの長さを残したショートボブ。首をスッキリ出しつつ、ほどよく女性らしさもキープできます。

顔まわりを長めに作ればOK

扱いやすい髪型を提案する@urano_kazuyukiさんが、「シルエットの綺麗なショートボブ」と紹介するのがこちら。全体にレイヤーを入れて、後頭部に自然な丸みをつけているのが特徴です。襟足には隙間がありサッパリしている一方、顔まわりは縦のラインが目立つ長めの設定。前から見たときに短すぎる印象にならず、フェイスラインをカバーして若々しく見せられそうです。

トレンドカラーで今っぽく

シルエット自体はクールに見える、面を整えたスムースなショートボブ。光の吸収率の関係でツヤが出やすい暖色でカラーリングすると、華やかで大人可愛い雰囲気が生まれます。今季のトレンドでもあるので、シンプルなシルエットを新鮮に見せたい人ほど試してみて。

くびれで重さを軽減

暗髪派は、大人向けショートを手掛ける@chikara.ito___さんが紹介するように「襟足の長さは変えずに重たい所をカットしてくびれショートに」するのが良さそう。沈みがちなカラーイメージを覆して、メリハリをアピールできます。襟足は、首に寄せてやや長めに作るとスタイリッシュな印象に。

可愛いテイストも叶えられる

短さによるメンズライクな印象を避けたいなら、丸みをしっかりもたせるのがオススメ。明るめのベージュでやわらかい質感を強調すれば、曲線美が光るふっくらエアリーな状態に。流行のフリルやシアー素材を取り入れたコーデとも、調和が取れそう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@urano_kazuyuki様、@osm1019様、@chikara.ito___様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：たちばな 菜絵

国語教員免許も持つ異色の美容 & ライフスタイルライター。色彩検定保有のスキルも活かし、トレンドカラーに基づく、美容・流行情報が強み。難病を経験したことをきっかけに、「オシャレを通じたポジティブマインド」が持つ力を信じ、そのきっかけになるべく、ファッション & コスメ情報を執筆中。