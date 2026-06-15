国際ボクシング連盟（ＩＢＦ）が、ＩＢＦ世界スーパーバンタム級１位・西田凌佑（２９）＝六島＝と同級２位サム・グッドマン（２７）＝オーストラリア＝によるＩＢＦ同級暫定王座決定戦を正式に指令した。１５日、「ＦＯＸスポーツ・オーストラリア」など複数の海外メディアが報じた。勝者は、世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝との対戦に前進する。

井上は近くＩＢＦの指名防衛戦を行う予定がないため、西田とグッドマンの両陣営は先月、ベトナム・ホーチミンで開催されたＩＢＦ年次総会で暫定王座決定戦開催をリクエストしていた。

元ＩＢＦ世界バンタム級王者の西田は２５年６月、当時のＷＢＣ同級王者・中谷潤人（Ｍ・Ｔ）との王座統一戦で６回ＴＫＯ負け。スーパーバンタム級に転向して再起し、今年２月にＩＢＦ世界同級挑戦者決定戦でブライアン・メルカド・バスケス（メキシコ）に７回負傷判定勝ち。井上への挑戦権を獲得していた。

グッドマンは２４年１２月と２５年１月に左目上裂傷で井上への挑戦をキャンセル。同年８月にＷＢＡ世界フェザー級王者ニック・ボール（英国）に挑戦したが、判定負けで王座獲得ならず。今年４月、ＩＢＦ世界スーパーバンタム級２位決定戦で判定勝ちした。

暫定王座決定戦の日時や開催地は未定。両陣営には３０日間の交渉期間が与えられ、合意に達しない場合は入札となる。

戦績は西田が１１勝（２ＫＯ）１敗、グッドマンが２２勝（８ＫＯ）１敗。