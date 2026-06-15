全国大学生活協同組合連合会が行った調査によりますと、大学生の朝食摂取率は自宅生が77.2%一方で、一人暮らしなど自宅以外で生活する学生ははおよそ6割に留まっています。

様々な理由から、朝ごはんを食べない学生もいる中、こうした中、石川県野々市市にある大学では、ワンコインで食べられる朝食の提供が始まりました。

一人暮らしの学生「Q:普段朝ごはん食べる？食べないです。めんどくさくて。あとはお金がない」

実家暮らしの学生「食べないです。忙しくて食べられない。寝坊しちゃうので朝は。」

一人暮らしの学生「週3回くらい。作るのがめんどくさいというのと食費考えて。」

午前8時すぎの金沢工業大学の学食。続々と訪れる学生たちのお目当ては…

渡邉百音キャスター「ワンコインといえば500円ですが金沢工業大学の朝食はなんと100円で食べられます。」

物価高や生活習慣を改善で2年前からスタート

金沢工業大学で15日から1週間行われている100円朝食。物価高や朝食を抜く学生の生活習慣改善を支援しようと2年前に始まりました。

通常400円以上の「朝食セット」が100円で提供されています。

渡邉百音キャスター「100円でこれだけの量の朝食が食べられる豪華ですね」

学食部・坪倉英二郎部長「15日は小鉢3種類。マカロニサラダ、納豆、温泉卵の3つのうちから1つ選んでもらう。メインが牛肉コロッケか鯖の塩焼きを選べる。」

メニューは全て日替わり。おかずにご飯とふりかけ、味噌汁がついてボリュームもバッチリです。

学食部・坪倉英二郎部長「管理栄養士もいるので栄養計算もして栄養バランス考えて提供している」

社会に出る前に自分で自分の健康管理を

学生の反応は…。

学生「おいしいです。ありがたいですねお財布に。」「おいしいです。この値段でこのボリュームで本当にありがたい。（食べない時と）全然違う。授業に集中できる」

お財布にも優しい価格で栄養バランスもとれた朝食。多い時には1日に450食出ることもあるということです。

大学では今後も夏休みと冬休みなどを除き毎月、100円朝食週間を行うことにしています。

金沢工業大学・新井真ニ事務局長「県外出身者の方が7割を越えている。下宿生は朝食を抜いて学校に来る学生が多い。社会に出る前に自分たちの健康管理を通して自分が社会でどう活躍できるかを身につけてもらいたい」

金沢工業大学の100円朝食は学生限定で、食数など制限なし

「100円朝食」キャンペーンは金沢工業大学に在籍する学生のみが対象となります。

また、他の大学でも100円で朝食を提供しているところはあるんですが食数限定や1人1食までといった制限があるそうです。金沢工業大学は制限無しだそうです。

「食事には無頓着になりがち」という声も聞かれましたがこういった取り組みをきっかけに健康と食生活を考える学生も増えて欲しいところです。