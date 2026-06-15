デニムには甘さがマスト♡ おしゃれ女子が実際に着ている「デニムコーデ」特集
Ray世代のおしゃれ女子たちが実践している“沼らせコーデ”が気になる！ そこで今回は、女性らしい甘さをプラスした「デニムコーデ」を4つご紹介します。こなれ感が出やすくて人気のデニムも、カジュアルになりすぎないで着られるから、デートにもぴったり♡
デニムコーデは【甘さをプラス】がマスト条件♡
こなれ感が出やすいデニムが人気傾向。カジュアルになりやすいからこそ、女性らしい甘さをプラスするのがお決まりなんだとか♡
Cordinate シアー×フリルにフレアーなデニムが可愛い♡
さくらさん（Ray♥Influencer・22才）
「王道のシンプルなデニムに、珍しいデザインがお気に入りのdazzlinのトップスでシンプルだけど可愛いスタイルに。ニの腕のティアードと透け素材で甘さを演出しました♡」
Cordinate ブラックデニムで甘さ控えめなオトナガーリー
りいさん（会社員・22才）
Instagram：@ guun.goguma
「沼らせには“抜け感”と“大人っぽさ”が重要なので、甘さはさりげなく。トップスのレース×オフショルのガーリーさに、ほかのアイテムは黒で統一し、引き締めたのがポイント！」
Cordinate ブラウス×デニムの万人ウケコーデにリボンで甘さを
土居麗菜さん（アイドル・モデル・21才）
Instagram：@ doirena91
「lilLillyのデニムミニは後ろにリボンがあったり、サンダルで脚見せをしてさりげなくあざといコーデに♡ 清楚な雰囲気の出るブラウスを取り入れて万人ウケを狙いました」
Cordinate 品のいいデニムのセットにガーリーなインナーでハズシ
みみさん（Ray♥Influencer・22才）
Instagram：@ 0033.2004
「セットアップはCOACHのもので、デニムだけどキレイめに見えるので気に入ってます♡ タンクでガーリーさを加えつつ、おだんごヘアで可愛い印象に仕上げました！」
撮影／結城拓人
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海
実未（みみ）
町 さくら