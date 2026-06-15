山形市で15日午後、行われた記者会見。会場には報道陣に加え、ユニフォーム姿のサポーターたちも駆けつけ、注目度の高さを物語っていました。



モンテディオ山形・相田健太郎社長「熱狂と興奮、非日常の体験、世界基準の観戦体験、このようなものをお届けし続けるスタジアムを作っていきたい」



エスコン・伊藤貴俊社長「スタジアムの開発とチーム一体の相乗効果でより魅力ある街を作っていきたい」





サッカーJ2・モンテディオ山形と、6月末にオーナー企業となる不動産開発業「エスコン」は15日、初めての共同会見を開き、今後の展望を明らかにしました。新スタジアムは総事業費158億円で収容人数はおよそ1万5000人。観客席の一部に屋根が設置される予定で、5月から建物の基礎工事に入っています。一方、建設をめぐっては去年10月に大口スポンサーが離脱。建設費およそ50億円の調達が一時白紙となりましたが、ことし2月、東京に本社を置く「エスコン」による最大50億円の出資が決まりました。出資の経緯について、エスコンの伊藤社長はー。エスコン・伊藤貴俊社長「株式会社SHONAIの山中大介社長から今回、相田社長に引き合わせてもらい、なんとか山形のために一緒に力を貸してくれないかと言われたのが昨年の11月」新スタジアムを当初の予定通り「2028年8月」に開業させるためにはことし3月までに着工する必要がありました。新スタジアムの運営会社社長となったエスコンの中西稔専務は、出資を決断した背景にサポーターの“熱量”があったといいます。エスコン・中西稔専務「実はサッカーには興味はなかった。実はなかったんです。でも（県内を回ると）これほど熱いサポーター、県民の方がいらっしゃる。お会いする人皆さんが仰るんです。山形の宝だと。その宝を光り輝かせていくにはこの新スタジアム構想は実現しないと、山形県自体が元気になるチャンスが無くなるのではないかと（出資を決めた）」エスコン・中西稔専務（天童市と北広島市、規模感が違うと思うが、どういう開発を具体的に進めていく？）「まだグランドデザインを描き切ったわけではないが実は、北広島市と天童市は人口が5万人ほどで同じなんです。札幌という大都市と仙台という大都市が近くにあり、実は似ているんです。北広島市も（球場ができるまで）何もなかった。野原だった。ある意味山形でも結構土地が空いているので開発の余地があるというところも似ている」また、相田社長は、今後のチームの目標を掲げました。モンテディオ山形・相田健太郎社長「東日本、雪国を代表するクラブとしてACL（アジアチャンピオンズリーグ）を目指す」モンテディオ山形・相田健太郎社長（ACLに向けて、28-29シーズンをJ1で迎えられることを期待しています）「昨年のような順位は決して満足できるものではない。先週終わった百年構想リーグも我々は満足していない。まずは26-27シーズン、よりいい順位で終われるよう頑張りたいので熱い応援をお願いしたい」（ACLは何年想定？）「（会見資料には）書いていなかったが…“10年以内”に行きたい。きょうあの場で出すと会社の中でワッ！となってしまうので出さなかったが笑。エスコンはじめ多くの方たちが我々と一緒に戦っていただけることが明確になっているので10年以内にACLに出るということは決して高すぎる望みではない」