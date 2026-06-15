サマンサタバサ×スティッチの新作コレクション♡夏に映える限定アイテム特集

サマンサタバサから、ディズニー・アニメーション映画『リロ＆スティッチ』の人気キャラクター「スティッチ」をモチーフにしたスペシャルコレクションが登場します。ハワイの世界観を感じられるバッグや財布、チャームなど幅広いラインアップを展開。スティッチやエンジェル、スクランプたちの魅力を詰め込んだデザインは、ファンはもちろん夏のおしゃれを楽しみたい方にもおすすめです♡

ハワイの世界観を楽しめるバッグコレクション

今回のコレクションでは、スティッチの世界観を存分に楽しめるバッグが豊富にラインアップされています。

「デニムハンドバッグ」は33,000円（税込）。カラーはインディゴとブリーチデニムの2色展開です。

インディゴにはスティッチとエンジェル、ブリーチデニムにはスティッチとスクランプをデザイン。ショルダーストラップ付きの2way仕様で、実用性も兼ね備えています。

「チュールバッグ」は30,800円（税込）。ダークブラウンカラーの落ち着いたデザインに、スティッチたちの総柄アートをあしらいました。透けにくい素材とファスナー付きで、使いやすさにもこだわっています。

「ショルダーバッグ」は29,700円（税込）。ライトブルーとラベンダーの2色展開で、それぞれスティッチとエンジェルをイメージ。500mlペットボトルが横向きで入るサイズ感も魅力です。

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財布やポーチなど小物も充実

バッグだけでなく、小物類も見逃せません。

「長財布」は26,400円（税込）、「折財布」は24,200円（税込）。カラーはライトブルー、ピンク、イエローの3色で、それぞれスティッチ、エンジェル、ルーベンを表現しています。

キャラクターのフェイス型押しとハイビスカス刺繍が華やかなアクセントです。

「ハート型ポーチ」は11,000円（税込）。ライトブルー、ピンク、イエローの3色展開で、イヤホンやリップなどを収納できる便利なサイズ。チェーン付きなのでバッグチャームとしても活躍します。

さらに、「バッグチャーム」は7,150円（税込）。スティッチの手を立体的なファーで表現した遊び心あふれるデザインです。

「バッグチャーム＆ファスナーチャーム」は、バッグチャームが7,150円（税込）、ファスナーチャームが4,400円（税込）。

スティッチやエンジェルのアートに加え、ハワイ島をイメージしたブルーのストーンやビーズをあしらい、コレクションの世界観を細部まで楽しめます。

限定ハンカチも見逃せない

ハンカチは1,650円（税込）。バッグや財布の裏地と同じ総柄デザインを採用し、スティッチ、エンジェル、スクランプ、そしてハワイ島の草木や花々を描いています。

さりげなくデザインされたサマンサタバサのロゴもポイントです。

なお、発売スケジュールは6月12日（金）から公式オンラインショップで予約受付、6月13日（土）から店舗予約受付を開始。全国販売は6月20日（土）からスタートします。

※ハンカチは公式オンラインショップ＆一部店舗限定で販売いたします。

※デニムトートバッグのみ発売日が6月下旬となります。

スティッチ好き必見の特別コレクション

今回のサマンサタバサのスティッチコレクションは、ハワイの明るく楽しい世界観と大人可愛いデザインが魅力。

バッグから財布、チャームまでトータルで揃えられるため、日常のコーディネートにも取り入れやすいラインアップとなっています。

お気に入りのキャラクターと一緒に、この夏のおしゃれをもっと楽しんでみてはいかがでしょうか♪