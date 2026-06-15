【ダラス（米テキサス州）＝林信登】「ニッポン、ニッポン」――。

強豪オランダに２度の先行を許す中、日本サポーターの声を合わせた応援はスタジアム内に響き渡り、試合時間が少なくなるにつれ、その声は大きくなっていった。スタジアムには６万９０００人を超える観客が集まり、試合の行方を見守った。

試合終盤の８９分。コーナーキックから、小川航基選手（２８）のヘディングが、鎌田大地選手（２９）に当たって同点ゴールが決まると、スタジアムはこの日一番の大歓声に包まれ、抱き合って喜ぶ日本サポーターの姿もあった。

試合は２―２のまま引き分けで終わり、日本は強豪相手に勝ち点１をつかんだ。同僚とスタジアムを訪れた横浜市の会社員男性（３４）は、「かつての日本代表では追い付くことが出来なかったかもしれず、代表チームのレベルが高くなったのを感じた。勝ち点を取れて良かった」と安堵（あんど）の表情を浮かべた。

東京都世田谷区の小学４年生（９）は、「観客がたくさんいて迫力があった。ベスト８までは絶対に進んでほしい」と今後の躍進を期待した。

日本時間で午前５時からの試合にもかかわらず、国内からも大きな声援が送られた。

東京都港区芝公園のイベントスタジオで行われたパブリックビューイングには約４００人のサポーターが駆けつけた。

次戦のチュニジア戦は現地のメキシコで観戦予定だという東京都中央区の会社員男性（４２）は「何度リードされても、選手が諦めずに立ち向かう姿に感動した。現地のスタジアムでも声を張り上げて後押ししたい」と力を込めた。

フル出場した佐野海舟選手（２５）の母校・米子北高（鳥取県米子市）ではサッカー部員ら約１２０人が校内で観戦した。

豊富な運動量で中盤を支えた佐野選手。相手のパスを的確にカットする場面では部員から歓声が上がった。３年生の主将（１８）は「マークされてもボールを前線につないでいた。米子北の『堅守速攻』を体現していた」と興奮した様子だった。