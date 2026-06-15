カーリング女子で五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレが１５日、横浜市内でファン感謝祭を行った。代表理事を務める本橋麻里さん、吉田夕梨花、鈴木夕湖、藤沢五月らが登壇。男子のロコ・ドラーゴ選手らも参加し、集まった４００人を超えるファンと約２時間、笑顔で交流した。世界選手権と日本選手権をともに戦った小穴桃里は、体調不良のため欠席となった。

感謝祭の中盤には、ファンとともに「赤いサイロ」を使用し、「同時に食品パッケージを開けた最多人数」のギネス世界記録に挑戦。２０秒以内に商品を箱から出し、ビニールも取って手のひらに乗せることが条件で、説明を受けた会場には緊張感が走ったが、鈴木夕湖が「説明長かったけど、普通にやれば大丈夫です！」とムード−メーカーらしく一蹴。不安がほぐれた会場は、昨年３月にサウジアラビアで達成された２７０人を超え、４２０人でギネス記録世界記録を樹立した。藤沢は「鳥肌立ちましたぁ〜」と歓喜した。

２５〜２６年シーズンは、１４日に閉幕した日本選手権で終了した。ロコ・ソラーレはチームとして転換期を迎えており、３月に不動のサード吉田知那美が退団。同ポジションには混合ダブルスを主戦とする小穴を登録した。大会成績としては３大会連続となるミラノ・コルティナ五輪出場は逃したが、世界選手権は４位。日本選手権は１次リーグ敗退だった。世界選手権出場したことにより、すでに３０年フランス・アルプス五輪の代表を争う日本代表決定戦への出場資格は獲得している。