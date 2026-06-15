Cocomi「ギャルに会う時はギャルっぽい服装」短いトップス×ショーパンに絶賛の声「脚長くて綺麗すぎ」「スタイルレベチ」
【モデルプレス＝2026/06/15】俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香夫妻の長女で、音楽家のCocomiが6月14日、自身のInstagramを更新。ショート丈トップスとショートパンツのコーディネートを公開した。
【写真】25歳キムタク長女「ギャルっぽいコーデも似合う」
Cocomiは「ギャルに会う時はギャルっぽい服装着る」とコメント。ウエストがチラリとのぞくボーダー柄のショート丈トップスとデニムのショートパンツに膝下のブーツを合わせたコーディネートを披露し、スラリと長く美しい脚を見せている。
また、「まさかのまさか。祝ってもらっちゃいました。ギャルはサプライズも上手い。あと写真撮るのも上手い」とつづり、「Cocoちゃんお誕生日おめでとう」と書かれたケーキのプレートを前にした笑顔のショットも公開している。
この投稿に、ファンからは「身体の半分以上脚」「脚長くて綺麗すぎる」「ギャルっぽいコーデも似合う」「スタイルレベチ」「ケーキを前にした笑顔が可愛すぎる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】25歳キムタク長女「ギャルっぽいコーデも似合う」
◆Cocomi、ショート丈トップス×ショーパンのギャル風コーデ公開
Cocomiは「ギャルに会う時はギャルっぽい服装着る」とコメント。ウエストがチラリとのぞくボーダー柄のショート丈トップスとデニムのショートパンツに膝下のブーツを合わせたコーディネートを披露し、スラリと長く美しい脚を見せている。
◆Cocomiの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「身体の半分以上脚」「脚長くて綺麗すぎる」「ギャルっぽいコーデも似合う」「スタイルレベチ」「ケーキを前にした笑顔が可愛すぎる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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