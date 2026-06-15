LA在住の桃井かおり、和食の手料理公開「お店のクオリティ」「器が素敵」の声
【モデルプレス＝2026/06/15】アメリカ・ロサンゼルスに在住している女優の桃井かおりが6月14日、自身のInstagramを更新。手料理を公開した。
【写真】LA在住75歳有名女優の「理想的な和食」
桃井は「卵とネギのあんかけ蕎麦〜山芋鰹、金平」とコメントし、食卓を公開。黒い器に盛り付けた蕎麦2つと、和食器に盛り付けられた山芋の短冊に鰹節をかけたもの、きんぴらごぼうが並んでいる。
この投稿に、ファンからは「お店のクオリティ」「理想的な和食」「ヘルシーで身体に良さそう」「器が素敵」「すごく美味しそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】LA在住75歳有名女優の「理想的な和食」
◆桃井かおり、手料理公開
桃井は「卵とネギのあんかけ蕎麦〜山芋鰹、金平」とコメントし、食卓を公開。黒い器に盛り付けた蕎麦2つと、和食器に盛り付けられた山芋の短冊に鰹節をかけたもの、きんぴらごぼうが並んでいる。
◆桃井かおりの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お店のクオリティ」「理想的な和食」「ヘルシーで身体に良さそう」「器が素敵」「すごく美味しそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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