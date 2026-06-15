第2子出産の木村文乃、“唐揚げメイン”子どもの食事公開「おしゃれな定食みたい」「いろんな野菜が使ってあって栄養満点」と反響
【モデルプレス＝2026/06/15】女優の木村文乃が6月13日、自身のInstagramを更新。子どもの食事を公開した。
【写真】38歳ママ女優「栄養満点」子ども用に盛り付けられた定食
木村は「からあげ キャべきゅうサラダ、トマト シラスごはん 大根のおみそ汁 ブルーベリー」と献立を記し、木製のトレーに配膳された子どもの食事を公開。メインの唐揚げは白い器にサラダとトマトとともに盛り付けられ、星の形の小さな白い器に入れたデザートのブルーベリーが添えられている。
また、「今日は地域主催のお祭り。私は仕事で一緒に行けないことを伝えると『お仕事ささーって帰ってきてね』子供にマネされてハッとしました 私よく、ささーって言うよね？笑」と子どもとの微笑ましいやりとりもつづっている。
この投稿に、ファンからは「一口サイズの唐揚げが可愛すぎる」「いろんな野菜が使ってあって栄養満点」「大人でも食べたいと思う」「盛り付けが綺麗」「おしゃれな定食みたい」などと反響が寄せられている。
木村は1987年10月19日生まれ、東京都出身。2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告し、2026年5月24日には自身のInstagramで第2子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳ママ女優「栄養満点」子ども用に盛り付けられた定食
◆木村文乃、子どもの食事公開
木村は「からあげ キャべきゅうサラダ、トマト シラスごはん 大根のおみそ汁 ブルーベリー」と献立を記し、木製のトレーに配膳された子どもの食事を公開。メインの唐揚げは白い器にサラダとトマトとともに盛り付けられ、星の形の小さな白い器に入れたデザートのブルーベリーが添えられている。
◆木村文乃の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「一口サイズの唐揚げが可愛すぎる」「いろんな野菜が使ってあって栄養満点」「大人でも食べたいと思う」「盛り付けが綺麗」「おしゃれな定食みたい」などと反響が寄せられている。
木村は1987年10月19日生まれ、東京都出身。2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告し、2026年5月24日には自身のInstagramで第2子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
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