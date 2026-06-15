カーリング女子で２大会連続五輪メダルのロコ・ソラーレが１５日、神奈川県内でファン感謝祭を開催した。イベント内ではギネス記録に挑戦。１８年平昌五輪のハーフタイムで食べ、大きな話題を呼んだ「赤いサイロ」を用い、同時にパッケージを開封した人数を測定。４２０人が成功し、見事新記録を樹立した。スキップの藤沢五月は「（結果を）聞いた瞬間、鳥肌立ちました」と満面の笑みがあふれた。

昨年９月のミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦から始まった長いシーズン。今年３月にはサードを務めてきた吉田知那美が退団するなど大きな１年となった。１４日に閉幕した日本選手権はまさかの１次リーグ敗退だったが、１年間の締めくくりとしてファンとの交流を楽しんだ。

リードの吉田夕梨花は「トレーニングや今までできなかったこと、夫婦の時間を過ごしたい」と自身の時間を作ると話した。セカンドの鈴木夕湖は「皆さまの言葉があるから頑張ってこれた。皆さんに私たちらしい試合を、笑顔を届けたい。来年はリベンジします」と力強く話した。藤沢は今後、混合ダブルスの大会に出場すると話した。「悔しいシーズンになった。（日本選手権が）こんな結果だったので、感謝祭も半分くらい人がいないんじゃないかと思った。スキップとしての自信がなくなっていたが、もう一度ロコ・ソラーレらしい姿を見せたい」と前を向いた。