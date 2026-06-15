◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 日本２―２オランダ（１４日・ダラス競技場）

森保ジャパンが、初陣で大きな大きな勝ち点１をつかんだ。ＦＩＦＡランキング１８位の日本は、Ｗ杯３度準優勝で過去１分け２敗の強豪オランダ（同８位）に２度追い付き、２―２で引き分けた。

初戦で貴重な勝ち点１を獲得したが、劇的ドローの裏で課題も見えてきた。「Ｗ杯優勝」を目標に掲げる中、次戦（２０日＝日本時間２１日）１次リーグ第２戦・チュニジア戦（モンテレイ）までに修正が求められる。

主軸の三笘薫を故障で欠いた１トップ後方の左シャドーは、ＦＷ前田を先発させる“奇策”に出た。持ち味の快足を生かした鋭いプレッシングで、相手のビルドアップの自由を奪い、守備面で大きく奮闘した。とはいえ、攻撃面では起点になれず。時折、左サイドから鋭い攻撃を繰り出す場面はあったものの、南野や三笘が主戦場だったポジションで攻撃の出力を十分に見せられたとは言いがたい。

くわえて、オランダ戦で右のシャドーとウイングバックが主戦場の久保も左膝を負傷。チュニジア戦出場は不透明な状況だ。もし南野拓実や三笘らと同じ中盤の攻撃のキーマンを失えば、この日後半から切り札として投入され、抜群のスピードで活躍した伊東を先発で使わざるを得なくなる。森保ジャパンが目標に掲げる決勝までは７試合。得点と勝利が求められるチュニジア戦で１・５列目に誰を起用するのか。森保監督の手腕が問われそうだ。（岩原 正幸）