【ねこに鰹節】バーテンダーが鰹節ファサッ。おしゃれな空間で起きる素敵な行動
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言葉の意味は変化していくもの。
であればことわざや慣用句に、現代を生きるねこの価値観を加えて新たな解釈をしても良いはず!?
昔から使われていることばが時代と共に変わっていって本来のものとは違う意味になっても、ほとんどの人が気にも留めないことが多いですよね。
ならば、そこにねこの価値観を混ぜてもいいのでは？ と考えたのは、WEBアニメも人気の『ねこむかしばなし』を展開するぱんだにあさん。
そんな、ゆるさを体現したような次世代のことわざ学習コミックをぜひお楽しみください！
※本記事はぱんだにあ著の書籍『ねことわざ』から一部抜粋・編集しました。
■ねこに鰹節
ねこの好物である鰹節は、側に置いておくといつの間にか取られてしまうことから、「ねこに鰹節」は油断ができない、過ちが起こりやすい状況であることの例えで用いられます。でも想像してみてください。今日の晩ごはんがなくなってしまうなら話は違いますが、もし鰹節くらいで普段そっけないねこが目を輝かせて嬉しそうにしてくれるなら…？
著＝ぱんだにあ／『ねことわざ』