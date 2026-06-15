犬派だった旦那さんが小さな子猫を保護。すると、あまりの尊さに思わず感極まる姿がYouTube上で大反響！その姿は、記事執筆時点で209万回以上も再生され、「限度なく優しいお人柄なんだろなぁ」「わかる、愛しいんですよね…」などの声が寄せられました！

【動画：『犬派の夫』が『捨てられていた子猫』を保護した結果…翌日の『まさかの様子』】

子猫を保護した翌日

YouTubeチャンネル「三毛猫かなり」さまは、推定生後1ヶ月ほどで保護された子猫「かなり」ちゃんの成長記録を更新しているチャンネルです。

元々犬派だったという投稿者さまの旦那さん。しかし、かなりちゃんが捨てられているのを見て、いてもたってもいられず保護。そのままお家に連れ帰ることにしたのだそう。

そして、翌日。お家でかなりちゃんと触れ合っていた旦那さま。なんとその愛おしさに感極まってしまい、思わず泣き出してしまったのだとか！

突然、泣き始めた旦那さんに、思わず投稿者さまは驚いて笑ってしまったのだそう。しかし、その後、愛おしそうに泣きながら、かなりちゃんを撫でている旦那さんを見て、投稿者さまも「よしよし」と旦那さんの頭を撫でてあげたそうです。

少しずつ絆が育まれていき…

この日、かなりちゃんを抱っこしてみたという旦那さん。しかし、あっけなく振られてしまったそうです。

それでも、旦那さんの優しい人柄は伝わっていたのでしょう。なんとその夜、すでにかなりちゃんは旦那さんの肩の上に乗り、アトラクションとして遊び始めたというから驚きです！

さらに数時間後--

旦那さんのお腹の上でぐっすり安眠する、かなりちゃんの姿が！もうすっかり旦那さんに心を許していることがわかります。

現在の関係性にほっこり

その後も愛情をたっぷり受けて、すくすくと成長していったかなりちゃん。

旦那さんのことは大好きなままだそうですが、まるで思春期の女の子のように、ちょっぴり塩対応なオマセさんに成長したかなりちゃんなのでした！

微笑ましすぎる旦那さんとかなりちゃんの関係性がYouTube上に公開されると、瞬く間に多くの人の心を鷲掴みに！

コメント欄には「なんて優しい親猫なんだ」「あまりの可愛さに涙がでるんだよね」「幸せが確約されてるね」といった称賛の声や祝福の声が寄せられました！

そんなかなりちゃんとご夫婦の現在の様子は、YouTubeチャンネル「三毛猫かなり」さまで更新されています。

かなりちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「三毛猫かなり」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。