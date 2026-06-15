バスケタレントとして活躍する「すみぽん」こと、高倉菫の1st写真集が扶桑社から8月26日に発売されることが決まり、先行イメージカットが公開された。



【写真】大きな果実が夢を膨らませてくれます

これまで見せたことのない妖艶な姿まで存分に楽しめる１冊。沖縄で撮影され、まぶしい太陽、青く広がる海といった王道スポットはもちろんのこと、お忍び宿や開放的な屋外サウナなど、色香漂うシチュエーションに挑んでいる。



届いたカットでは、代名詞ともいうべきバスケットボールを大切そうに持ちながらウインクしたり、階段ベンチに寝そべって大きな谷間と果実が夢を膨らませる刺激的な姿も披露。さらにハイビスカスが咲き誇る場所で水着姿になって大胆ポーズ。ほかにも、とろけるような表情を浮かべながら、惜しげもなくモチモチボディを披露している。



自身のインスタグラムでは「念願の写真集。今までにない、史上最高のすみぽんをご覧下さい」とアピールしていた。



すみぽんは2001年生まれ、愛知県出身。バスケとダンスを組み合わせたコンテンツでZ世代を中心に支持を集め、SNS総フォロワー数は200万人超。 “バスケタレント”として、NBAコラボやBリーグチームとのコラボイベントをはじめ、GirlsAwardやラジオ番組など幅広く活躍している。



（よろず～ニュース編集部）