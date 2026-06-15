◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 日本２―２オランダ（１４日・ダラス競技場）

森保ジャパンが、初陣で大きな大きな勝ち点１をつかんだ。ＦＩＦＡランキング１８位の日本は、Ｗ杯３度準優勝で過去１分け２敗の強豪オランダ（同８位）に２度追い付き、２―２で引き分けた。森保一監督（５７）の戦術眼、選手たちの意思統一が生んだ「采配力×結束力」で明け方の日本列島を驚かせた同点劇を本紙記者が解説。３大会連続の決勝トーナメント進出へ前進した日本は次戦、２０日（日本時間２１日）にチュニジアと対戦する。

× × × ×

森保監督が両拳を握り、喜びをかみしめる。不屈のイレブンは抱き合いながら感情を爆発させた。後半４４分、鎌田が起死回生の同点ゴール。６万９２８５人が集った空調の利いたスタジアムのオレンジ色の一帯は言葉を失い、サムライブルーカラーの一帯がお祭り騒ぎに。「勝ち点１以上の価値がある勝ち点１だった。選手たちをたたえたい」。２度追いついて、執念のドロー決着を指揮官は誇った。

後半６分に先制された時も、１―１の同１９分に再び突き放された時も、選手たちは失点直後に１１人で輪を作った。

「１点差は大丈夫」「相手はメンタル的に（守備重視で）引く。押し込むぞ」

２２年カタールＷ杯でドイツ、スペインから逆転勝ちを収めた成功体験を確認し、意思を統一した。輪を解き、それぞれのポジションに向かった１１人を、ベンチの選手たちが大きなアクションで鼓舞した。

森保監督のタクトがさえた。三笘薫を故障で欠いた注目の左シャドー（１トップ後方）に、前田を初先発で起用した。直前の非公開練習でひそかに取り組んだ勝負手。前田は献身的な運動量でオランダの攻撃の芽を摘んだ。そして後半３０分、指揮官は再度動いた。１点を追う状況でＤＦ菅原、冨安を投入。相手は戸惑っていた。公式戦でほぼ試さず、練習でひそかに成熟を図ってきた“秘策”４バックへの変更だった。勢いにのまれたオランダは守備的５バックにシフト。攻撃的サッカーが伝統の強豪がプライドを捨て、守りに徹した。神采配で相手を混乱させ、同点ゴールを奪った。

チームに一本のビデオメッセージが届けられた。送り主は、けがからの完治が難しいと森保監督が判断し、１１日にチームから離脱したＭＦ遠藤航（３３）＝リバプール＝だった。

「『俺のため』とか言わなくていいから。自信を持って戦ってくれ。テレビで見ているから」

試合前に宿舎で行われたミーティングで、つい３日前まで一緒にいた前主将からの約３分間の動画メッセージを見た。別れのあいさつができないほど落胆し、無言でチームを離れた遠藤の無念を受け取った。この日のベンチには、遠藤のユニホームが掲げられた。

ＣＫで同点弾を演出した伊東は言う。

「航だけじゃなくて（三笘）薫だったり（南野）拓実だったり。仲間の分も頑張らなきゃ」。

けが人続出で単純な「戦力値」は低下したかもしれない。しかし、森保ジャパンの強さの根源でもある「結束力」は確実に増した。

第２戦に勝利すれば１次リーグ突破に大きく前進するが、一方で敗れると窮地に立たされる。

「次、勝とう」。 試合後、遠藤がＳＮＳで力強く記した。

森保監督も「勝ち点３をつかみ取れるよう準備していく」と話した。勝ち点１に満足することなく、最高の景色を目指し、さらに団結を強めていく。（岡島 智哉）

【森保監督に聞く】

―試合を振り返り。

「やはりオランダは強かった印象。２回リードされた中、追いつくことは難しい相手だったが、選手たちがチーム一丸となってタフに粘り強く戦い抜いた。オランダ相手にこのＷ杯で勝ち点１を取れるチームはどれだけあるか」

―勝ち点１獲得に。

「勝ち点３が取れずに残念な部分はあるが、勝ち点１以上の価値がある勝ち点１だった。選手たちが準備してきたことを実践してくれた。大きな自信になる。押し込まれた中でも、じれずにしっかりと耐えて、チャンスをうかがっていった」

―後半３０分から１点を追いつきにいくところで２トップに変更。

「攻撃的な選手を前線に配置してターゲットになるというところと、ゴールに向かう部分も強みを持った選手を起用した。その流れで攻撃のギアが上がって、得点に結びついた」

―会見最後に、自ら切り出し。

「あらためてオランダの方々にも感謝をしたい。（オランダ人の）オフト監督（元日本代表指揮官）の大きな影響を受けて、今の日本サッカーの発展につながった。私自身、直接教えていただいた監督が（オランダ人の）ビム・ヤンセン氏。日本に大きく貢献してくれた方だが、亡くなられて、去年フェイエノールトのクラブハウスにお参りに行かせていただいた」

◆森保監督がＷ杯で繰り出した「勝負手」

▽「奇襲３バック」（カタールＷ杯ドイツ戦） ０―１の後半開始に４バックから３バックに変更。練習でもほとんど試してこなかった“新布陣”で、後半に２ゴールを奪い逆転。

▽「戦術カタール」（カタールＷ杯スペイン戦） ０―１の後半開始時に堂安と三笘を投入。後に選手たちの間で「戦術カタール」と命名される猛プレス戦術で、３分に堂安、６分に三笘のアシストから田中がゴールを決め、２―１で勝利した。

◆Ｗ杯初戦で勝ち点を奪えば１次リーグ（Ｌ）突破率１００％ 日本が過去７大会で１次Ｌを突破したのは、いずれも初戦で勝ち点を挙げた４大会。今大会は出場国が３２から４８へ増えたが、データ上は３大会連続の決勝トーナメント進出へ向け、価値ある引き分け発進となった。