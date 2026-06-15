ヤクルト、ソフトバンクでも活躍した元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏（47）が自身のYouTubeチャンネル「イガちゃんねる〜五十嵐亮太の人生は旅だ〜」を更新。礼儀正しさに驚いた巨人の23歳内野手を明かした。

5月19日に福島・いわきで開催されたヤクルト―巨人戦の解説を務めた五十嵐氏。翌日、帰京の新幹線が巨人と一緒になった。

そこに現れたのは巨人の2年目・浦田俊輔内野手（23）だった。

「俺が座っていたら浦田選手が目の前に来て“すいません、椅子倒してもいいでしょうか？”って。そう言っている顔がめちゃくちゃ男前で可愛かった」と明かした。

会釈程度ではなく、正面切って椅子を倒すことに許可を求めるのは珍しい。

しかも浦田は五十嵐氏とは認識していなかったようで、「気付いてなかったみたいだったから誰に対してもそういう感じなんだろうと思う」と、礼儀正しい態度に感心していた。

交流戦で活躍し、9日の楽天戦からは6戦中5戦で1番打者を務め、6安打を記録した売り出し中の若手。

五十嵐氏は「どこかで話そうと思っていた」と、浦田の誠実な人柄を紹介できて満足そうだった。