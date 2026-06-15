今月、設立70年の節目を迎える、長崎被災協＝長崎原爆被災者協議会が事務所の展示コーナーのリニューアル作業を進めています。

長崎被災協は長年、原爆の恐ろしさを伝える展示をしてきましたが、6月23日に設立70年を迎えるのに合わせて、「被爆者の歩み」を紹介する内容に更新することになりました。

作業初日は、雇用の場でもあった「被爆者の店」で土産物として販売された「マリヤ人形」や、被爆詩人として知られる福田 須磨子さんが手がけた「ぎんなん人形」。

車いすの被爆者として知られた渡辺 千恵子さんが編んだセーターなど、被爆者ゆかりの品々が地下講堂に運び込まれました。

このほか、1973年に被爆者援護法の制定を求め、当時の厚生省の前で座り込みを行った際のタスキなども展示する予定です。

（長崎原爆被災者協議会 横山 照子 副会長）

「被爆者がどう歩んできたのか、皆さんにわかってもらいたい。今の時代は混とんとしている。この時期に皆さんに核兵器の本当の脅威をわかってほしい」

長崎被災協は、23日までに作業を終える予定です。