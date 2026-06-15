【W杯2026】山里亮太、オランダ戦の“本田語録”を絶賛「そういうことかの連続」 “表現者”だからわかる「伝わる解説」のすごさ
お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太が15日、自身のXを更新。同日早朝に行われた「サッカー FIFAワールドカップ2026『日本対オランダ』」の試合で話題となった解説の本田圭佑の“語録”を絶賛した。
【画像】秒単位のこだわり！NHK公式が本田圭佑の“解説もくじ”公開
山里は「本田さんの解説がサッカー素人の私にもとても優しい。そういうことかの連続」と称賛。さらに「あの8番まじうざいという解説、伝わる」と、オランダが2点目のゴールを決めた際の本田の解説を引き合いに出して絶賛。その後も「移動のためテレビから離れる…ラジオに切り替える。ラジオでスポーツ伝える人ってすごいな」と、自身も表現者であるからこそわかる、スポーツを伝えることのすごさをつづった。
そして、「この引き分けがどれだけ凄いのかをDayDayの打ち合わせでしっかり武田さんに教わった。この後のDayDayではスペシャルゲストの竹内涼真さんをお迎えして、しっかりW杯をお伝えします。あ、あのタイタンライブでの私のメガネの行方もやるかもしれません…Day day」と、日本テレビ系『DayDay.』（前9：00）の放送を前にをアピールした。
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山里は「本田さんの解説がサッカー素人の私にもとても優しい。そういうことかの連続」と称賛。さらに「あの8番まじうざいという解説、伝わる」と、オランダが2点目のゴールを決めた際の本田の解説を引き合いに出して絶賛。その後も「移動のためテレビから離れる…ラジオに切り替える。ラジオでスポーツ伝える人ってすごいな」と、自身も表現者であるからこそわかる、スポーツを伝えることのすごさをつづった。
そして、「この引き分けがどれだけ凄いのかをDayDayの打ち合わせでしっかり武田さんに教わった。この後のDayDayではスペシャルゲストの竹内涼真さんをお迎えして、しっかりW杯をお伝えします。あ、あのタイタンライブでの私のメガネの行方もやるかもしれません…Day day」と、日本テレビ系『DayDay.』（前9：00）の放送を前にをアピールした。