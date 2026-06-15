◆北中米Ｗ杯 ▽１次リーグＦ組 スウェーデン５―１チュニジア（１４日・エスタディオ・モンテレイ）

日本と同組のスウェーデンが、チュニジアに５―１で大勝し、首位に立った。１点リードの前半３０分にＦＷイサク（２６）＝リバプール＝、後半１４分にＦＷヨケレス（２８）＝アーセナル＝が得点。イングランド・プレミアリーグの名門でプレーする２トップは、第３戦で対戦する森保ジャパンにとって脅威だ。４強以上４度の古豪は欧州予選Ｂ組で最下位。欧州ネーションズリーグの成績による“救済措置”からプレーオフを制した勢いでオランダに挑む。

名門の２トップはダテじゃない！ スウェーデンは前半７分、ロングボールにイサクが抜け出し、アヤリの先制弾を呼び込んだ。同３０分には、ヨケレスが巧みなポストプレーでスペースにボールを出すと、左サイドを駆け上がったイサクが豪快な右足弾で２―０。後半１４分はイサクが前線からのプレスで球を奪い、ボールを受けたヨケレスが冷静に右足で流し込んだ。モンテレイの暑さをものともせず、堅守のチュニジアから５得点を挙げた。

イサクはリバプール、ヨケレスはアーセナルとプレミアの名門でプレーする。イサクは昨夏に同リーグ史上最高の約２５０億円という移籍金で移籍したが、骨折による離脱などで公式戦４得点。一方、ヨケレスは公式戦２１ゴールを挙げてリーグＶと欧州ＣＬ準優勝に貢献した。同国は、インテル（イタリア）などで活躍したイブラヒモビッチを輩出するなどＦＷ育成には定評がある。イサクは「それぞれの特長を生かすことができた」と胸を張った。

欧州予選は２分け４敗のＢ組最下位。欧州ネーションズリーグの成績によるプレーオフ進出は批判もあったが、ブライトン時代に三笘を指導したグレアム・ポッター監督（５１）が昨年１０月に就任。立て直し、ウクライナとポーランドを倒して突破した。

２大会ぶりの出場を決めたが、「世界中で嘲笑（ちょうしょう）されている」「最もＷ杯にふさわしくない国の一つ」と指摘された。前評判を覆して同組で首位に立ち、得失点差もプラス４。指揮官は「それぞれの個の質は分かっていたこと。チームとして機能するための連係も向上してきた」と自信。北欧の雄が、激闘を終えた日、蘭に襲いかかる。